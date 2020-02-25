Seramiksan, UNICERA fuarında yer alacak

25.02.2020 09:56 | Son Güncelleme: 25.02.2020 09:56

Seramiksan, ileri üretim teknolojisi ve "benzersiz" tasarımları bir araya getirdiği yepyeni seramik ve vitrifiye koleksiyonlarını Uluslararası Seramik Banyo Mutfak Fuarı UNICERA'da sergileyecek.

Seramiksan'dan yapılan açıklamaya göre, yenilikçi ürünleriyle tüketiciye konforlu ve estetik çözümler sunan firma, en yeni seramik ve vitrifiye koleksiyonlarını, 10-14 Mart'ta düzenlenecek UNICERA'da sektör profesyonelleri ve ziyaretçilerin beğenisine sunacak.

Seramiksan'ın ürün portföyünde, son tüketici ve mimarların değişen ihtiyaçlarına yönelik tasarladığı teknoloji ve tasarım odaklı ürünler ön plana çıkıyor.

Sınırsız hayal gücü ile özgün ve sıra dışı banyolar

Banyoda geçirilen zamanı konforlu ve keyifli hale getirmeyi amaçlayan Seramiksan, fuar için özel hazırladığı iddialı vitrifiye koleksiyonunu, ilk kez UNICERA'da sergileyecek.

Birbirinden iddialı vitrifiye serileri ile bu yıl fark yaratmaya hazırlanan Seramiksan, uluslararası alanda birçok başarıya imza atan tasarımcı Bilge Nur Saltık ile güçlerini birleştirerek banyolarda tasarım algısını güçlendirdiği yeni koleksiyonu "Livello" ve "Stella"nın tanıtımını, UNICERA'da gerçekleştirecek.

Saltık'ın imzasını taşıyan "Livello" serisi, lavabo kenarında kullanılan alanı artırmaya odaklanıyor. Üst üste tasarlanmış iki katman, kullanılan alanı genişletirken, kullanıcıyı daha düzenli olmaya motive etmeyi amaçlıyor. Geometrik formları günlük hayata adapte eden "Stella" serisi ise elması andıran taban ve üst kısmında dairesel bir formla tamamlanıyor. Dış yüzeyi kıvrılmış origami formlarını andıran dizaynı ile çağdaş bir bakış açısı sunuyor.

Seramiksan'ın diğer yeni serileri ise küçüklüğüyle fark yaratan, dar alanlar için mükemmel çözümler sunan "Petite", lavabo ve klozet çeşitliliği ile tasarım bütünlüğü sunan "Bold" ve geniş tasarımıyla rahat bir kullanım alanı sunan ve su akışını kolaylaştıran dizayna sahip "Satürn", banyolara zarif bir dokunuş kazandırıyor.

UNICERA'ya özel seriler

Seramiksan, fuar için özel olarak hazırladığı seramik koleksiyonunda, iç mimarinin göz alıcı malzemesi mermerin yeniden yorumlandığı "Gold Calacatta", "İnvisible Marble", "River", "Bella", "Himalaya" ve "Siena'" serileri ile yenilik ve özgürlüğü mekanlara taşıyor.

Modern ve şehirli görünümün yansıması beton dokulu "Beton","Lava", "Argilla", "İntegra" ile karakteristik doğal taş görünümü sunan "Mist", "Ardezia", "Brugge" ve "Mons"dan oluşan yepyeni porselen, duvar ve yer karosu serileri, yaşam alanlarına tasarım özgürlüğü sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Seramiksan Türkiye Satış Müdürü M. Süreyya Çağlar, şunları kaydetti:

"Hızla değişen ve gelişen müşteri ihtiyaçlarını doğru yerde, en doğru zamanda karşılayabilmek için sürekli gelişiyoruz. Günümüzün mimari yaklaşımlarını ve yükselen trendlerini yakından takip ediyoruz. Seramiksan olarak, sektörün ülkemizde ve dünyada önemli ve etkili platformlarından UNICERA'ya bir kez daha katılmaktan mutluluk duyuyoruz. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da yurt içi ve yurt dışından sektör profesyonelleriyle bir araya gelip yeni iş birliklerinin temelini atmayı hedefliyoruz. Bu yıl birbirinden iddialı yeni vitrifiye serilerimiz ile fark yaratacağız.

Uluslararası alanda birçok başarıya imza atan tasarımcı Bilge Nur Saltık ile iş birliği yaptığımız ve banyolarda tasarım algısını güçlendirmeyi hedeflediğimiz yeni koleksiyonumuz Livello ve Stella'nın lansmanını, ilk kez burada gerçekleştireceğiz. Diğer yeni serilerimiz, küçüklüğüyle fark yaratan, dar alanlar için mükemmel çözümler sunan Petite, lavabo, bide ve klozet çeşitliliği ile tasarım bütünlüğü sunan Bold, geniş tasarımıyla rahat bir kullanım alanı sunan ve su akışını kolaylaştıran dizayna sahip Satürn banyolara zarif bir dokunuş kazandıracak. UNICERA için hazırladığımız seramik koleksiyonumuzda ise iç mimarinin göz alıcı malzemesi mermeri yeniden yorumladığımız Gold Calacatta, İnvisible Marble, River, Bella, Himalaya, Siena. Modern ve şehirli görünümün yansıması beton dokulu Beton, Argilla, Lava ve İntegra ile karakteristik doğal taş görünümü sunan Mist, Ardezia, Brugge ve Mons'dan oluşan yepyeni porselen, duvar ve yer karosu serilerimizi ziyaretçilerimizin beğenisine sunacağız."

Kaynak: AA