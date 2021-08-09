Şener Özbayraklı'dan Bursaspor'a destek
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Şener Özbayraklı'dan Bursaspor'a destek

Şener Özbayraklı'dan Bursaspor'a destek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bursaspor'un eski futbolcusu Şener Özbayraklı, 'Ayağa Kalk Bursa' kampanyasına 16 bin TL ile destek oldu.

Bursaspor'un eski futbolcusu Şener Özbayraklı, 'Ayağa Kalk Bursa' kampanyasına 16 bin TL ile destek oldu.

Bursaspor'un 'Ayağa Kalk Bursa' kampanyasına eski oyuncularından destek sürüyor. Başakşehir forması giyen Şener Özbayraklı da yeşil-beyazlı kulübün bu çağrısına kayıtsız kalmadı. Bir dönem Bursaspor forması giyen ve sonrasında Fenerbahçe ve Galatasaray formalarını da terleten tecrübeli futbolcu, Bursaspor Kulübü'ne 16 bin TL'lik destekte bulundu. Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde:

"Ayağa Kalk Bursa hareketine 16.000 TL değerinde hatıra forması alarak katkıda bulunan eski futbolcumuz Şener Özbayraklı'ya teşekkür ederiz." - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Şener Özbayraklı'dan Bursaspor'a destek - Haberler Spor
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