Sen Çal Kapımı bugün var mı? Sen Çal Kapımı ne zaman saat kaçta? Sen Çal Kapımı son bölüm de neler oldu?
FOX'un sevilen dizisi Sen Çal Kapımı , yeni bölümü ile ekrana geliyor. Son bölümde izleyicileri ekrana bağlayan Sen Çal Kapımı, yeni bölümde de heyecanlı anlar yaşatacak. Peki, Sen Çal Kapımı ne zaman saat kaçta? Sen Çal Kapımı son bölüm de neler oldu? Sen Çal Kapımı bugün var mı?
Sen Çal Kapımı yeni bölümde heyecanlı anlar yaşanacak. Sen Çal Kapımı bugün var mı? Sen Çal Kapımı ne zaman saat kaçta? Sen Çal Kapımı son bölüm de neler oldu? İşte, detaylar…
SEN ÇAL KAPIMI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Eda, Serkan'ın onu terk etmesiyle mahvolur. İtalya'ya gidip eğitimini tamamlamaya karar verir. Ama bu kez de İtalya bursunu verenin babaannesi olduğunu ve halasının aracı olduğunu öğrenir. Halasıyla da arası bozulur. Artık kimsenin onun hayatına müdahale etmesine izin vermeyecektir.
SEN ÇAL KAPIMI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Eda, Serkan'ın onunla İtalya'ya gideceğini halasına ve arkadaşlarına açıklar. Çok mutlu, çok aşık ve heyecanlıdır. Serkan ise ailesinin, Eda'nın ailesiyle olan bağlantısını öğrenir. "Bu benim sorumluluğum, hiçbir şey beni Eda'dan ayıramaz" der ve ailesine karşı çıkar.
Eda'ya daha çok bağlanıp, işi erteleyip Eda'yla baş başa bir gün geçirmek ister.
Eda ile aşklarını yaşarken, ofiste Serkan'ın yokluğunda programlar aksar, Leyla telefon trafiğinden çıldırır, ofistekiler panik haldedir. Efe'nin bu ortamda Selin'e yardım etmesi ve işleri düzene sokmak istemesi Serkan'ı çıldırtır.