Şemdinli Belediyesinin yeni hizmet binasının temeli atıldı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde belediyenin yeni hizmet binasının temeli törenle atıldı.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde belediyenin yeni hizmet binasının temeli törenle atıldı.

Yıkılan eski hizmet binasının yerine yapılacak binanın temel atma töreninde konuşan Belediye Başkanı Tahir Saklı, eski binanın 1986 yılında yapıldığını söyledi.

Kentin yeni bir belediye binasına ihtiyacı olduğunu belirten Saklı, "Yeni belediye binamızı inşallah Kocaeli Belediye Başkanımız Sayın Tahir Büyükak'ın ve ekibinin desteğiyle, 600 metrekare üzerinde 4 kat olarak ilçenin uzun zaman hizmetini karşılayabilecek hizmet binasını hizmete açacağız." diye konuştu.

Törene, İlçe Emniyet Müdürü Yılmaz Demirel, AK Parti Genel Merkez Teşkilat Koordinatörü Abdulmecit Tarhan, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Naif Karaman, AK Parti İlçe Başkanı Fahri Şakar, MHP İl Başkanı Şahmir Şen ve davetliler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıraç Karadeniz