Selendi'de trafik ekiplerinden çocuklara eğitim
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Selendi'de trafik ekiplerinden çocuklara eğitim

Selendi'de trafik ekiplerinden çocuklara eğitim
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Manisa'nın Selendi ilçesinde Selendi İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında çocuklara yönelik eğitimler verildi.

Manisa'nın Selendi ilçesinde Selendi İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında çocuklara yönelik eğitimler verildi.

Selendi İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri EBA üzerinden çocuklara eğitim verdi. Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında verilen eğitimlerde temel trafik kuralları anlatıldı. Selendi İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli Komiser Yardımcısı Mehmet Sıddık Kırkel ile Trafik Büro Amirliği ekipleri, verdikleri eğitimlerle trafik kurallarına uyulması konusunda farkındalık oluşturdu. Öğrencilere yönelik yapılan bilgilendirmede yaya geçitlerinde yaya önceliği, kırmızı ışık kurallarına uyulması ve araç kullanırken cep telefonu kullanılmaması konularında eğitimler verildi. - MANİSA

Selendi'de trafik ekiplerinden çocuklara eğitim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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