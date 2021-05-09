Selçuklu'da genel temizlik çalışmaları devam ediyor

Selçuklu Belediyesi, Çevre Koruma ekipleri ile ilçe genelindeki temizlik çalışmalarına devam ediyor.

Selçuklu Belediyesi, Çevre Koruma ekipleri ile ilçe genelindeki temizlik çalışmalarına devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, "Temiz Selçuklu" sloganıyla hareket eden Selçuklu Belediyesi'nin tüm noktalarda aynı standardı daha da ileri seviyeye taşımak için teknolojinin son imkanlarından yararlanarak hem ekipman hem de saha personeli ile gece, gündüz çalıştığı belirtildi.

Bu çalışmalar kapsamında pandemi kaynaklı tam kapanma sürecinde temizlik faaliyetlerini daha da hızlandıran Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü ekiplerinin ilçe genelinde başlattığı genel temizlik çalışmalarında Ferhuniye, İhsaniye, Nişantaşı, Feritpaşa, Musalla Bağları, Fatih Mahallesinde çalışmaların tamamlandığı, Işıklar, Hacıkaymak ve Horozluhan mahallelerinde çalışmalar devam ettiği kaydedildi.

Genel temizlik çalışmalarının yıl boyunca tüm mahallelerde devam edeceği belirtilen açıklamada, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'nın şu görüşlerine yer verildi:

"Selçuklu Belediyesi'nin örnek gösterilecek çalışmalarından biri olan çevre temizliği bizim en önemli hassasiyetlerimizden. Temizliğin önemi pandemi sürecinde daha da arttı bu da bizim sahada daha fazla mesai harcamamızı gerektiren bir durum bu sebeple Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğümüz ilçe genelindeki genel temizlik faaliyetlerini hızlandırdı. Çevre kirliliğine neden olan, günlük yaklaşık beş ton atık toplanıyor. Cadde ve sokaklarda yaptığımız bu temizlik çalışmalarının hızlı bir şekilde ilerlemesi, temizliğin yapılması ve yapılan temizliğin kalıcı olması için çevre sakinlerimizin de özellikle atıklarını çöp konteynırlarına atmaları bu konuda duyarlılık göstermeleri son derece önemli. Çevre temizliğinin kalıcı olması hepimizin göstereceği gayret ve duyarlılıkla gelecek nesillerimize de örnek olacaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat