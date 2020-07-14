Selçuk Bayraktar'dan ilham alan öğrenciler, solunum cihazı geliştirdi
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Selçuk Bayraktar'dan ilham alan öğrenciler, solunum cihazı geliştirdi

Kahramanmaraş'ta, Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'ı örnek alan lise öğrencileri, danışma öğretmenlerinin önderliğinde çocukların kullanımı için solunum cihazı geliştirdi.

14.07.2020 16:33 | Son Güncelleme: 14.07.2020 16:39

Kahramanmaraş'ta, Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'ı örnek alan lise öğrencileri, danışma öğretmenlerinin önderliğinde çocukların kullanımı için solunum cihazı geliştirdi.

Şehit Erol Olçok Proje Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Hacı Muharrem Dilipak, AA muhabirine, öğrencilerin, danışma öğretmeni önderliğinde 15 Temmuz şehitleri anısına güzel bir çalışma gerçekleştirdiğini söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde en çok ihtiyaç duyulan şeyin solunum cihazı olduğunu anlatan Dilipak, okulda bu yönde çalışma yürüttüklerini belirtti.

Öğrencilerin büyük bir adım attığını dile getiren Dilipak, "Öğrencilerimiz gelecekte daha iyi icatlar yapabilecek. Buradan yeni Selçuk Bayraktarlar çıkacak. Öğrencilerimizi sonuna kadar destekliyoruz. Öğrencilerimiz yaklaşık 2 bin liraya bu cihazı geliştirdi." dedi.

Okulun Kur'an-ı Kerim öğretmeni ve proje sorumlusu Hasan Kurt ise öğrencilerle yaklaşık 2 yıl önce okulda kurulan robotik kotlama merkezinde faklı çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

Projeleri yaparken ilham kaynaklarının Selçuk Bayraktar olduğunu belirten Kurt, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimizle uzaktan eğitim yoluyla cihazın mekanik ve yazılım kısımlarını oluşturduk. Çocuklarla bir aylık çalışmayla ürünü ortaya çıkardık. Cihaz, 18 yaş altı çocukların kullanımına uygun tasarlandı. Cihazımız, çocuğun yaşına uygun şekilde belirli miktardaki basıncı hastaya iletebiliyor. Aynı anda hastanın kalp atımını ve kandaki oksijen değerini alabiliyor. Kalp atımında yavaşlama ve yükselme olduğunda sesli uyarı veriyor. Buna bağlı olarak da motorun gücünü ayarlıyor. Cihazı aynı anda uzaktan telefondan ve bilgisayardan kontrol edebiliyoruz."

Öğrencilerden Muhammet İşler de Bayraktar'ı kendilerine rol model aldıklarını ve entübe hastalar için solunum cihazını geliştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Mehmet Emin Çam da hem ambulansta hem de entübe hastaların kullanabilmeleri için solunum cihazı geliştirdiklerini belirterek, "Pandemi başlangıcında yapmaya başlamıştık ama malzeme yetersizliği nedeniyle biraz sarktı. Projeye tekrar başlayarak cihazımızı ürettik. Çalışmamızı 15 Temmuz ve Çanakkale başta olmak üzere tüm şehitlerimiz için yaptık." ifadelerini kullandı.

Selçuk Bayraktar'dan ilham alan öğrenciler, solunum cihazı geliştirdi

Kaynak: AA

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