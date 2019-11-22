Sekiz Filmi

22.11.2019 09:57 | Son Güncelleme: 22.11.2019 09:58

Sekiz, yıllar önce bir avukat tarafından üzeri kapatılan bir kazaya neden olan bir şarkıcının yaşadıklarını konu ediyor. Şarkıcı, kazanın üzerinden sekiz yılın geçmesi üzerine her şeyin artık geride kaldığını düşünürken, kirli geçmişi yeniden önüne çıkar.

Buğra Kekik'in yönetmen koltuğunda oturduğu suç ve gizem türündeki 'Sekiz' filminin oyuncu kadrosunda Müjde Uzman, Hakan Yusufoğulları, Reha Özcan, Turgay Tanülkü, Berrin Arısoy Akhasanoğlu gibi isimler yer alıyor. Yapımı HM Productions'a ait olan filmin senaryosu da Buğra Kekik'e ait.

Yönetmen: Buğra Kekik

Senaryo: Buğra Kekik

Oyuncular: Müjde Uzman, Hakan Yusufoğulları, Reha Özcan, Turgay Tanülkü, Berrin Arısoy, Aydın Akboğa, Tolga Evren, Suna Selen, Aybike Turan, Cavit Özer

Filmin Türü: Aksiyon

Orijinal Adı: Sekiz

Yapımcı Firma: HM Productions

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dili: Türkçe

Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey

Vizyon Tarihi: 05.06.2020



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Kaynak: InterSinema.com