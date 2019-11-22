Sekiz Filmi
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Sekiz, yıllar önce bir avukat tarafından üzeri kapatılan bir kazaya neden olan bir şarkıcının yaşadıklarını konu ediyor. Şarkıcı, kazanın üzerinden sekiz yılın geçmesi üzerine her şeyin artık geride kaldığını düşünürken, kirli geçmişi yeniden önüne çıkar.
Buğra Kekik'in yönetmen koltuğunda oturduğu suç ve gizem türündeki 'Sekiz' filminin oyuncu kadrosunda Müjde Uzman, Hakan Yusufoğulları, Reha Özcan, Turgay Tanülkü, Berrin Arısoy Akhasanoğlu gibi isimler yer alıyor. Yapımı HM Productions'a ait olan filmin senaryosu da Buğra Kekik'e ait.
Yönetmen: Buğra Kekik
Senaryo: Buğra Kekik
Oyuncular: Müjde Uzman, Hakan Yusufoğulları, Reha Özcan, Turgay Tanülkü, Berrin Arısoy, Aydın Akboğa, Tolga Evren, Suna Selen, Aybike Turan, Cavit Özer
Filmin Türü: Aksiyon
Orijinal Adı: Sekiz
Yapımcı Firma: HM Productions
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey
Vizyon Tarihi: 05.06.2020
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