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Şekerbank, afetzede müşterilerinin ödemelerini 3 ay faizsiz erteliyor

Şekerbank, Elazığ depreminden etkilenen bireysel, esnaf, işletme, tarım, KOBİ ve ticari tüm müşterilerinin kredi taksitlerini ve kredi kartı ödemelerini faizsiz olarak 3 ay erteleyecek.

28.01.2020 17:48 | Son Güncelleme: 28.01.2020 17:48
Şekerbank, afetzede müşterilerinin ödemelerini 3 ay faizsiz erteliyor

, depreminden etkilenen bireysel, esnaf, işletme, tarım, KOBİ ve ticari tüm müşterilerinin kredi taksitlerini ve kredi kartı ödemelerini faizsiz olarak 3 ay erteleyecek.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Şekerbank, kredi ödemelerinin ertelenmesi sebebiyle doğacak faiz bedelini Elazığ depreminden etkilenen müşterilerine 3 ay süreyle yansıtmayacak.

Uygulama, Şekerbank'ın Elazığ ve Malatya şubelerine bağlı depremden etkilenen bireysel, esnaf, işletme, tarım, KOBİ ve ticari tüm müşterileri için talep gerekmeksizin otomatik olarak gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA
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