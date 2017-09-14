Şehzadeler Belediyesi 6 Bin 950 Kişiyi İş Sahibi Yaptı

2014 yılında kurulan Şehzadeler Belediyesi, kurduğu istihdam masası sayesinde 3,5 yıllık süre içerisinde 6 bin 950 kişiyi iş sahibi yaptı. Özel sektör temsilcileri ile irtibatlı olarak işsiz vatandaşlara iş bulma olanağı sağladıklarını ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, "2014 yılı Haziran ayında kurduğumuz istihdam masamız sayesinde bu güne kadar 6 bin 950 vatandaşımızın işe girmesine katkı sağladık" dedi.



Şehzadeler Belediyesi, rutin belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra, kurmuş olduğu istihdam masası sayesinde işsiz vatandaşların iş bulmalarına da yardımcı oluyor. 2014 yılı Haziran ayında belediye bünyesinde İstihdam Masası kurduklarını ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik şunları söyledi: "Şehzadeler Belediyesi olarak 170 bin nüfuslu ilçemizin her mahallesine rutin belediyecilik hizmetlerimizi ulaştırıyoruz. Bunun yanı sıra ilçemizde yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarına da kayıtsız kalmıyoruz. Bu bağlamda iş arayan vatandaşlarımıza yardımcı olabilmek için göreve geldiğimiz yıl İstihdam Masamızı kurarak iş arayan vatandaşlarımıza yardımcı olamaya başladık. Manisa'da faaliyet gösteren özel sektör temsilcileri ile bu konuda irtibat kurarak kendilerine işçi bulma noktasında gereken desteğimizi ifade etmiştik. Bu konuda talebimize olumlu yanıt veren firmalarla ile sürekli diyalog halinde olarak belediyemiz istihdam masasına başvuruda bulunan işsiz vatandaşlarımızı bu firmalara yönlendirip iş bulmalarına yardımcı olduk. 2014 yılı Haziran ayından bu yana Manisa OSB ve özel sektörde toplamda 6 bin 950 vatandaşımızın iş bulmasını sağladık. Bu çalışmalarımızı aynı şekilde devam ettireceğiz. Sadece 2017 yılı içerisinde bugün itibarı ile bin 500'e yakın vatandaşımızın iş bulmasına yardımcı olduk." - MANİSA