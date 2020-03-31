SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
Haberler ›› Spor ›› Şehmus Günaydın'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek - Spor
Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Kayseri, Spor

Şehmus Günaydın'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 aylık maaşı ile destek verdiğini söyledi.

31.03.2020 21:39 | Son Güncelleme: 31.03.2020 21:39
Şehmus Günaydın'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 aylık maaşı ile destek verdiğini söyledi.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem. Sayın Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu milli birlik ve dayanışma kampanyasına ben de 1 aylık maaşımla destek veriyorum" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Spor Manşet

Haberler

Rüştü Reçber'in sağlık durumu hakkında eşinden açıklama geldi Spor
Rüştü Reçber'in sağlık durumu hakkında eşinden açıklama geldi
Fenerbahçe'nin golcüsü Vedat: Samandıra'yı özledim Spor
Fenerbahçe'nin golcüsü Vedat: Samandıra'yı özledim
Everton, Cenk Tosun'un sakatlığını Skype üzerinden takip ediyor Spor
Everton, Cenk Tosun'un sakatlığını Skype üzerinden takip ediyor
Umut Nayir, Galatasaray'a attığı golü anlattı: Benim için çok özeldi Spor
Umut Nayir, Galatasaray'a attığı golü anlattı: Benim için çok özeldi
İspanyol basını yazdı: Rüştü Reçber kritik durumda Spor
İspanyol basını yazdı: Rüştü Reçber kritik durumda
UEFA'dan Medipol Başakşehir'e ceza Spor
UEFA'dan Medipol Başakşehir'e ceza
Okan Buruk: Göksel Gümüşdağ hasta yatağında Milli Dayanışma Kampanyası için çok çalıştı
Okan Buruk: Göksel Gümüşdağ hasta yatağında Milli Dayanışma Kampanyası için çok çalıştı
Fransa'da yayıncı kuruluş, Nisan'da kulüplere ödeme yapmayacak
Fransa'da yayıncı kuruluş, Nisan'da kulüplere ödeme yapmayacak
TFF'den Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon 923 bin liralık destek
TFF'den Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon 923 bin liralık destek
Kasımpaşa Kulübü: Hiçbir çalışanımızı işten çıkarmayacağız
Kasımpaşa Kulübü: Hiçbir çalışanımızı işten çıkarmayacağız
Suudi iş adamı Yasir Al-Rumayyan, Newcastle United'ı satın alıyor
Suudi iş adamı Yasir Al-Rumayyan, Newcastle United'ı satın alıyor
Erzincanspor forması giyen Muhammed Demirci: Hedefim tekrar Beşiktaş'ta oynamak
Erzincanspor forması giyen Muhammed Demirci: Hedefim tekrar Beşiktaş'ta oynamak
Koronavirüs tedavisi gören Abdurrahim Albayrak, hastaneden taburcu edilecek
Koronavirüs tedavisi gören Abdurrahim Albayrak, hastaneden taburcu edilecek
Bundesliga'da maçlar 30 Nisan'a kadar ertelendi
Bundesliga'da maçlar 30 Nisan'a kadar ertelendi
Erol Bulut'tan Fenerbahçe açıklaması: Görüşme yapmadık
Erol Bulut'tan Fenerbahçe açıklaması: Görüşme yapmadık
Başakşehir Kulübü, milli dayanışma kampanyasına 2 milyon TL ile destek verecek
Başakşehir Kulübü, milli dayanışma kampanyasına 2 milyon TL ile destek verecek
Faruk Süren'in eşi Hatice Süren'in koronavirüs testi pozitif çıktı
Faruk Süren'in eşi Hatice Süren'in koronavirüs testi pozitif çıktı
Fenerbahçe'de, kadın-erkek voleybol ile kadın basketbolda 65 kişinin koronavirüs testleri negatif çıktı
Fenerbahçe'de, kadın-erkek voleybol ile kadın basketbolda 65 kişinin koronavirüs testleri negatif çıktı
Pelle'nin model sevgilisinden yürek hoplatan karantina pozları
Pelle'nin model sevgilisinden yürek hoplatan karantina pozları
Ajax, Ryan Babel'in sözleşmesini feshetti
Ajax, Ryan Babel'in sözleşmesini feshetti
Maaş kesintisi sonrası Merih Demiral'ın maaşı 1.2 milyon, Ronaldo'nun maaşı da 21 milyon euroya indi
Maaş kesintisi sonrası Merih Demiral'ın maaşı 1.2 milyon, Ronaldo'nun maaşı da 21 milyon euroya indi
Yılmaz Vural: Gerekmedikçe sokağa çıkan cahildir
Yılmaz Vural: Gerekmedikçe sokağa çıkan cahildir
Rihanna, koronavirüs kapan sporcuyla dalga geçti
Rihanna, koronavirüs kapan sporcuyla dalga geçti
Merve Terim'den 'Fatih Terim korona olmadı' yorumlarına imalı tepki: Kimi kandırıyorsunuz siz?
Merve Terim'den "Fatih Terim korona olmadı" yorumlarına imalı tepki: Kimi kandırıyorsunuz siz?
Fatih Terim karantina sürecini anlattı: Kendimi izole ediyorum. Eşim üst katta, ben alt kattayım
Fatih Terim karantina sürecini anlattı: Kendimi izole ediyorum. Eşim üst katta, ben alt kattayım
Galatasaray, oyuncularla görüşme yapacak ve maaşlarında indirime gitmesini isteyecek
Galatasaray, oyuncularla görüşme yapacak ve maaşlarında indirime gitmesini isteyecek
Mesut Özil baba oldu
Mesut Özil baba oldu
Cenk Tosun: Benfica maçından sonra 3-4 gün uyumadım
Cenk Tosun: Benfica maçından sonra 3-4 gün uyumadım
Muslera ve eşinden Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne ekipman desteği
Muslera ve eşinden Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne ekipman desteği
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'dan Fatih Terim cevabı: Virüs pozitif olsa da akciğerlerinde bir sıkıntı yoksa hastaları eve gönderebiliyoruz
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'dan Fatih Terim cevabı: Virüs pozitif olsa da akciğerlerinde bir sıkıntı yoksa...
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Mehmet Muş Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Ekrem İmamoğlu Zekeriya Birkan
Magazin Hadise Demet Akalın Acun Ilıcalı Recep Tayyip Erdoğan
Spor Falcao Ali Koç Tamer Tuna Rüştü Reçber Malcolm Thomas
Daha Fazla Milli Wuhan Rusya Türk Lirası
Şu an buradasınız: Şehmus Günaydın'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.3.2020 23:06:31. #1.14#
title