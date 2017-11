Şehitkamil'e yeni bir orman kazandırıldı

15. etap bi dünya yeşil ormanı kuruldu

20 bin fidan toprakla buluşturuldu



GAZİANTEP - Her Bahar Bir Orman Bi'dünya Yeşil projesi kapsamında 15. Etap Şehitkamil Ormanı, Arıl Mahallesi'nde oluşturuldu. Geniş katılımla gerçekleştirilen fidan dikim töreni ile 20 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Şehitkamil Belediyesi tarafından hayata geçirilen Her Bahar Bir Orman Bi'dünya Yeşil projesi kapsamında her yıl Mart ve Kasım ayında yapılan fidan dikimleri devam ediyor. 15. Etap Şehitkamil Ormanı, Arıl Mahallesi'nde hayat buldu. Yaklaşık 200 bin metrekare alan üzerine kurulan 15. Etap Şehitkamil Ormanı'nın fidan dikim töreni geniş katılımla yapıldı. Şehitkamil Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yer düzenlemesinin yapıldığı alan üzerinde yaklaşık 20 bin fidan dikildi. Dikimi yapılan fidanlar; badem, zeytin, fıstıkçamı, karaselvi, kızılçam, sedir, defne türünde oldu. Şehitkamil Belediyesi, 'Bi Dünya Yeşil' projesiyle bugüne kadar kurmuş olduğu 14 etap ormanda toplam 986 bin 722 metrekare alanda 101 bin 763 adet fidanı toprakla buluşturmuştu.

"3 buçuk milyar fidan dikildi"

Törende konuşan AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan hükumetin 3,5 milyar fidan diktiğini belirterek, "Bugün çok hayırlı bir adım atmak için toplandık. Orman çok önemlidir. Ormanlar, sadece oksijen kaynağı değildir. Bunun yanı sıra yağmurun yağmasını kolaylaştıran, hayata canlılık getiren, çevreyi besleyen, ağaçlarından birçok fayda sağladığımız alanlardır. Bugün fidan dikilen araziler boş araziler. Özellikle bu bölgede ağaç dikilmesi gereken alanlar var. Bu konuda adım atan Şehitkamil Belediyemizi kutluyorum. Herkesin fidan dikmede yarışması lazımdır. Çünkü ülkemiz kurak bir sürece girdi. Türkiye dünyadaki kurak bölgelerden biri olmaya başlarken özellikle Gaziantep bu konuda ilk sıralarda yer alıyor. Hükumetimiz döneminde 3 buçuk milyar fidan dikildi. Bu sayı çok önemlidir. Ağaçla barışık, ağaç dikmek, ağaç yetiştirmek, onun ürünlerinden çevreyi faydalandırma anlayışına sahip bir hükumet olmamıza rağmen, 3 buçuk milyar ağaç dikilmesine rağmen halen birçok bölgenin ağaçlandırılması gerekiyor. Bu ağaçlandırma adımlarını aralıksız atmamız lazım. Bu konuda özverili çalışmalarından dolayı Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu ve ekibine teşekkür ediyorum. Bu adımların artarak devam etmesini diliyorum" dedi.

"Doğa, dedelerimizden kalan miras değil, torunlarımızın emanetidir"

Fidan dikimi öncesi açıklamalarda bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Göreve geldiğimiz andan itibaren Mart ve Kasım aylarında ağaçlandırma çalışmalarını başlattık. Bu ana kadar 14 etap fidan dikimini yapmıştık, bugün de 15. fidan dikimini gerçekleştireceğiz. Bizim amacımız, özellikle öğrencilerimizin öğrencilik hayatları boyunca her sene imkan dahilinde en az 2 tane fidan dikmesini sağlamak. Evliya Çelebi'nin Seyahatname'sinde geçen bölgemiz ile ilgili, 'Ayıntap denen bir beldeye geldik. Burada Dülük'ten Nizip'e yakın Daşbaş mevkiine kadar 6 saatten fazla yürüdük. Vallahi başımıza bu zamana kadar güneş ışığı değmedi' dediği bölgedeyiz. Gaziantep ile Şanlıurfa arası bundan 500 yıl önce ormanlarla kaplı, muz ağaçlarının bulunduğu bir bölgeydi. O dönemden bu döneme maalesef çölleşme neticesinde bugün bozkır topraklarda yaşıyoruz. Ancak böyle gelmiş böyle gider demeyeceğiz. Bizden sonraki nesillerin daha yaşanabilir bir çevrede yaşayabilmesi için biz imkanlar dahilinde ağaçlandırma çalışmalarını sürdüreceğiz. Şehir merkezinde yapılan ağaçlandırma çalışmalarının yanı sıra şehrin yakınında bulunan daha önce köyden mahalleye dönen bu bölgelerde nerede boş arazi bulduysak buralara ağaçlama çalışması gerçekleştiriyoruz. Hem Hazine'ye hem de Orman Müdürlüğüne verdikleri desteklerden dolayı yürekten teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte de ne kadar boş alan varsa imkan dahlinde bu alanları ağaçlandırmaya gayret göstereceğiz. Bu ağaçlandırma çalışmalarında en önemli hususlardan bir tanesi ağaçlandırmayı yaptıktan sonra en az 2 yıl boyunca kontrollü bir şekilde bunların sulanması. Bizim yaptığımız ağaçlandırma çalışmalarında fidan dikilen alanın etrafını çitle çevirip 2 yıl sulamalarını yaptıktan sonra yetişkin hale gelince doğal ortamına bırakıyoruz. Bugüne kadar yaptığımız ağaçlandırma çalışmalarında ağaç tutma oranımız da yüzde 95-98 aralığındadır. Yani yüzde 3-5 firemiz var. Bu da normal karşılanacak bir durumdur. Daha önce yalnızca iğne yapraklı fidanlar dikerken, artık yaban hayatını korumak adına meyve veren ağaçlar da dikiyoruz ki doğadaki canlılar bu meyvelerden faydalansın. Bu durumu Dülük Tabiat Parkı içerisinde de gerçekleştirdik. İnşallah bizim yaşadığımız yeşillik sıkıntısını bizden sonraki nesiller yaşamaz. Çünkü doğa, dedelerimizden kalan miras değil, torunlarımızın emanetidir. Bizden sonraki nesillere daha yaşanabilir bir çevreyi hep birlikte armağan edeceğiz. Tüm katılımcılarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Fidan dikim törenine; Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcıları, Şehitkamil Belediye Meclis Üyeleri, muhtarlar, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.