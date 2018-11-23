Şehit Öğretmenler İçin Mevlit ve Hatim Duası Okundu

Mardin'in Ömerli ilçesinde, görevleri başındayken şehit edilen öğretmenler için mevlit ve hatim duası okutuldu.



Ömerli'de düzenlenen 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında, Ömerli Merkez Camisi'nde, şehit öğretmenler için mevlit ve hatim duası okutuldu.



Din görevlileri tarafından mevlit ve hatim duası okundu.

Öğrenciler, vatandaşlara gül suyu ve lokum ikramında bulundu.



Okunan mevlit ve kasidelerin ardından, hatim duasıyla devam program, İlçe Müftüsü Muhammet Likoğlu tarafından yapılan dua ile son buldu.

Programa, İl Milli Eğitim Müdürü Adnan Çiftçi, Milli Eğitim Şube müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler, vatandaş katıldı.