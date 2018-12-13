Şehit Emniyet Müdürünün Adını Sokağında Yaşatmak İstiyorlar
Rize'de makamında uğradığı silahlı saldırıda şehit düşen Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin adının evinin bulunduğu sokakta yaşatılması isteniyor.
Rize'de makamında uğradığı silahlı saldırıda şehit düşen Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin adının evinin bulunduğu sokakta yaşatılması isteniyor.
Portakallık Mahallesi Muhtarlığı ile Verdi'nin komşuları, şehit Verdi'nin adının, evinin bulunduğu 4 Nolu Çıkmaz Sokak'a verilmesi için Rize Belediye Başkanlığına başvurdu.
Mahalle Muhtarı Tuncay Maşalacı'nın verdiği dilekçede, şunlar kaydedildi:
"Rize Merkez Portakallık Mahallesi sakinleri ve esnafıyla yaptığımız istişare neticesinde şehit Emniyet Müdürümüz Altuğ Verdi'nin evinin bulunduğu 4. Nolu Çıkmaz Sokak'ın adının 'Şehit Altuğ Verdi Sokağı' olarak değiştirilmesini talep ederiz."