Sefirin Kızı'nın çekimlerine ne zaman başlanacak? İşte ilk açıklama 'Sefirin Kızı' dizisinde Gediz karakterini canlandıran Uraz Kaygılaroğlu, dizinin çekimlerine ne zaman başlanabileceğini açıkladı

Sefirin Kızı'nda Engin Akyürek ve Neslihan Atagül ile birlikte başrolü paylaşan Uraz Kaygılaroğlu, koronavirüs engeline takılan dizinin çekimlere yeniden ne zaman başlayabileceği ile ilgili tahminini paylaştı.

'Haziran ve Temmuz'u bulur'

Bir canlı yayına konuk olan Kaygılaroğlu, "Sezon finali gibi durduk biz. En iyi ihtimalle bahar ile yaz birleşmesinde normalleşme gerçekleşse sete çıkılması yine Haziran, Temmuz'u bulur. O işler kolay kolay olmaz. Bir de kalabalık ekipleriz. Sahaya çıktığımız zaman nereden baksanız 100 kişi oluruz. O da insanları tedirgin edici oluyor" açıklamasında bulundu.