Sefirin Kızı günü mü değişti? Sefirin Kızı yeni günü ne zaman, saat kaçta başlıyor? Sefirin Kızı yayın günü neden değişti?

Star TV'nin sevilen dizisi Sefirin Kızı gün değişikliğine gitti. İzleyiciler Sefirin Kızı dizisinin yeni günü ne zaman merak etti. Peki, Sefirin Kızı dizisi yeni günü hangi gün? Sefirin Kızı saat kaçta, ne zaman, hangi gün ekranlara gelecek? Sefirin Kızı ile ilgili güncel bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.