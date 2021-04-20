Sefirin Kızı günü mü değişti? Sefirin Kızı yeni günü ne zaman, saat kaçta başlıyor? Sefirin Kızı yayın günü neden değişti?
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Sefirin Kızı günü mü değişti? Sefirin Kızı yeni günü ne zaman, saat kaçta başlıyor? Sefirin Kızı yayın günü neden değişti?

Sefirin Kızı günü mü değişti? Sefirin Kızı yeni günü ne zaman, saat kaçta başlıyor? Sefirin Kızı yayın günü neden değişti?
Haberler.com / Mustafa Şirin - Haberler | Gündem

Star TV'nin sevilen dizisi Sefirin Kızı gün değişikliğine gitti. İzleyiciler Sefirin Kızı dizisinin yeni günü ne zaman merak etti. Peki, Sefirin Kızı dizisi yeni günü hangi gün? Sefirin Kızı saat kaçta, ne zaman, hangi gün ekranlara gelecek? Sefirin Kızı ile ilgili güncel bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Sefirin Kızı gün mü değiştirdi? Sefirin Kızı Pazartesi mi Salı günü mü yayınlanacak? Sefirin Kızı neden gün değiştirdi? Sefirin Kızı yeni saati ve günü ne zaman? Ayrıntılar yazımızda...

SEFİRİN KIZI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Sefirin Kızı her hafta Salı günü saat 20:00 'da Star TV ekranlarında yayınlanıyor.

SEFİRİN KIZI GÜN MÜ DEĞİŞTİRDİ?

Evet dizi bundan sonra Salı günleri ekrana gelecek. Önceleri Pazartesi günleri yayınlanıyordu. Fakat bundan sonra Pazartesi günleri Star TV'de Kağıt Ev dizisi yayınlanacak. Haliyle Sefirin Kızı da Salı günü ekrana gelecek.

SEFİRİN KIZI NEDEN GÜN DEĞİŞTİRDİ?

Star TV'nin yeni dizisi Kağıt Ev, Pazartesi günleri ekrana geldiği için Pazartesi günleri yayınlanan Sefirin Kızı dizisinin yeni günü Salı'ya alındı.

SEFİRİN KIZI OYUNCULARI KİMLER?

Engin Akyürek

Tuba Büyüküstün

Edip Tepeli

Bülent Şakrak

Tülin Yazkan

Cemre Öktem

Gündem Editörü - Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü
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