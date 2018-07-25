Sebze ve meyve halindeki cinayetin zanlısı yakalandı

SAMSUN - Samsun'da sebze ve meyve halinde bir kişiyi tabancayla vurarak öldürdüğü iddia edilen şahıs polis tarafından yakalandı.

Samsun'un Bafra ilçesi Sebze ve Meyve Halinde meydana gelen olayda, Suriyeli işçilerin başı olduğu ileri sürülen Arif Özmen, silahlı saldırıya uğrayarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Silahlı saldırgan kaçtı.

Kaçan saldırganın kimliğini kısa sürede tespit eden Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekipleri Alaçam Caddesi üzerinde katil zanlısı Ahmet Ulvi Şişik'i yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahsın sıkı güvenlik önlemleri altında sağlık raporu için Bafra Devlet Hastanesine getirildi. Zanlı buradaki işlemlerinin ardından İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.