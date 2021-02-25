Schneider Electric'in Asfora EM anahtar-priz serisi piyasada
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Schneider Electric'in Asfora EM anahtar-priz serisi piyasada

25.02.2021 10:41 | Son Güncelleme: 25.02.2021 10:41
Schneider Electric'in Asfora EM anahtar-priz serisi piyasada

Schneider Electric, kullanıcıların günlük hayatlarında alternatif çözümler sunarak hayatlarını daha konforlu ve daha sürdürülebilir bir hale getirme amacıyla çıktığı yolda anahtar-priz ailesine yeni bir üye kattı.

Schneider Electric, kullanıcıların günlük hayatlarında alternatif çözümler sunarak hayatlarını daha konforlu ve daha sürdürülebilir bir hale getirme amacıyla çıktığı yolda anahtar-priz ailesine yeni bir üye kattı.

Şirket açıklamasına göre, ince hatlarının yanı sıra çevreye duyarlı yapısı ile yeşil çevreye de katkıda bulunacak şekilde tasarlanmış Asfora EM, günlük hayattaki bağlantı ihtiyaçlarını sürdürülebilir bir biçimde sunuyor.

Ortam aydınlatma ve jaluzi kumanda kontrolü için olan mekanizmalar sayesinde doğal ve iç mekan ışıkları ayarlanarak evin veya binanın havası kontrol edilebiliyor. Elektrik ve haberleşme prizleri, oyun konsolundan TV/videoya ve en sevilen müziği dinlemeye kadar çeşitli aktiviteler için bağlantı desteği sağlıyor.

Schneider Electric, piyasaya çıkardığı bütün ürün gruplarında, mümkün olduğu kadar yeşil çevreye duyarlı ve sürdürülebilir olmaya çalışıyor. Asfora EM de Schneider Electric'in diğer anahtar-priz serileri gibi yeşil çevreye duyarlı ve sürdürülebilir olarak sunuluyor.

Ürün; çevresel profilinin olması ve içerisinde kimyasalların yer almaması, RoHS (Restriction of Hazardous Equipments/Çevreye Zararlı Maddelerin Kısıtlanması) ve REACh (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals/Kimyasal Maddelerin Kaydı, Değerlendirilmesi, İzin Verilmesi ve Sınırlandırılması) direktifleriyle uyumlu olmasından dolayı "Green Premium" unvanına sahip bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.2.2021 10:44:14. #1.15#
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