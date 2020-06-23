SARIYER'DE PLAJ ÇALIŞANI DENİZDE ÖLÜ BULUNDU
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SARIYER'DE PLAJ ÇALIŞANI DENİZDE ÖLÜ BULUNDU

Sarıyer'de, iki gündür kendisinden haber alınamayan plaj çalışanı denizde ölü olarak bulundu.

23.06.2020 23:15 | Son Güncelleme: 23.06.2020 23:20

Sarıyer'de, iki gündür kendisinden haber alınamayan plaj çalışanı denizde ölü olarak bulundu.

Olay, Rumeli Kavağı limanında 20.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, limanda dolaşan bir kişi, teknelerin arasında su yüzeyinde bir ceset gördü. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polisin yaptığı incelemede cesedin, iki gündür kendisinden haber alınamayan Orçun Purcu'ya (30) ait olduğu ortaya çıktı.

Cesedin üzerinde yapılan incelemede, kafasında ve gözünde şişlik tespit edildi. Limanda bir teknede kalan Orçun Purcu'nun, dengesini kaybettikten sonra kafasını bir yere çarpıp denize düşerek boğulduğu ihtimali üzerinde duruluyor. Polisin incelemelerinin ardından Orçun Purcu'nun cesedi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Rumeli Kavağı plajında çalışan Orçun Purcu'nun pazar günü haftalığını aldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadığı öğrenildi.

SARIYER'DE PLAJ ÇALIŞANI DENİZDE ÖLÜ BULUNDU

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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