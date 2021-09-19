Sarıkamış'ta 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı - Haberler
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Sarıkamış'ta 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Sarıkamış'ta 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü düzenlenen törenle kutlandı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü düzenlenen törenle kutlandı.

Sarıkamış Hükümet Konağı önündeki tören alında başlayan program Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulması saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törene, Sarıkamış Kaymakamı Doğan Kemelek, Sarıkamış Tugay Komutanı Yardımcısı Albay Haluk Albayrak, Sarıkamış Belediye Başkan Vekili Osman Zekeriya Gül, gaziler, daire amirleri, askeri erkan, siyasi parti ve STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Sarıkamış Şubesi Temsilcisi Beyaz Reçber her yıl kutlanan 19 Eylül Gaziler Günü'nün bir kahramanlık günü olduğunu dile getirdi.

Ardından 9'uncu Komando Tugay Komutanlığı personelinden Piyade Teğmen Mehmet Kağan Pehlivan, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Program protokol üyeleri ve katılımcıların ilçedeki şehitlikleri ziyaret ederek dua okumasıyla devam etti daha sonra Kaymakam Kemelek'in günün anısına Gazilere ve protokola yemek vermesiyle sona erdi. - KARS

Sarıkamış'ta 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı

Sarıkamış'ta 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı

Sarıkamış'ta 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı

Sarıkamış'ta 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Sarıkamış'ta 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı - Haberler
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