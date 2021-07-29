Sarıgöl'de 51 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi
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Sarıgöl'de 51 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi

Sarıgöl'de 51 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Sarıhan - Haberler | Güncel

Manisa'nın Sarıgöl ilçesindeki bir ormanlık arazide 51 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesindeki bir ormanlık arazide 51 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Sarıgöl Jandarma Karakol Komutanlığına bağlı ekipler, Kızılçukur Mahallesi'nde devriye görevi sırasında ormanlık arazide 20 ila 40 santimetre boyunda 51 kök kenevir bitkisi tespit etti.

Ekipler, fail ya da failleri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Sarıhan

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