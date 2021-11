SARIÇAM, ADANA (Habermetre) - SARIÇAM BELEDİYESİ'NİN ŞEFKAT ELİ BU KEZ DE SOKAK HAYVANLARINA UZANDI 02 Kasım, 2021

Bilal Uludağ"Sokak Hayvanları bizim sessiz dostlarımızdır" İlçede yaptığı insan odaklı sosyal belediyecilik hizmet anlayışı ile her kesimin takdirini toplayan Sarıçam Belediyesi ve Başkan Bilal Uludağ, yıl boyu bir yandan sokak hayvanlarının beslenmelerini sağlıyor, diğer yandan yaralı ve hasta hayvanların tedavilerine olanak sunuyor. Sarıçam'da yaşayan sokak hayvanlarının hayvan severlerle birlikte koordineli şekilde her ay düzenli olarak beslenmelerini sağlayan Sarıçam Belediyesi, sokak hayvanlarının üzerinden şefkat elini bir an olsun çekmiyor. İlçede on beş köpek besleme odağı, on kedi besleme odağı, yüze yakın su kabında gönüllü hayvan severlerle sokak hayvanlarının beslenmelerini sağlayan Sarıçam Belediyesi, Başkan Bilal Uludağ'ın talimatları ile bu hayvanlar arasında yaralı, hasta veya tedaviye ihtiyacı olan hayvanlarında bakım ve tedavilerini gerçekleştiriyor. Sarıçam Belediyesi veteriner hekimleri tarafından, pansuman, iç dış parazit ilaçlaması, hem enjeksiyonlu hem de tabletle tedavileri yapılan sokak hayvanları, ilerleyen süreçte kontrolleri yapılarak sağlıklarına kavuşana kadar tedavilerine devam ediliyor. Sarıçam Belediyesi olarak ilçelerinde sosyal belediyeciliğin gereğini her alanda sergilediklerini belirten Başkan Bilal Uludağ, sokak hayvanlarının beslenme, bakım ve tedavileri noktasında var güçleri ile çalıştıklarını kaydetti. "ŞEFKAT ELİMİZ SOKAKTAKİ CANLARIMIZIN ÜZERİNDE OLMAYA DEVAM EDECEK" Yıl boyu yürüttükleri bu çalışma ile sokaktaki canların her türlü gereksinimlerini karşıladıklarını belirten Başkan Uludağ sözlerine şöyle devam etti " Hayvanlar bizim sessiz can dostlarımızdır. İlçemizde yaşayan sokak hayvanlarının belediyemiz ve gönüllü hayvan severler ile iş birliği içerisinde beslenmelerine olanak sağladık. Oluşturduğumuz beslenme odakları ile bu canların beslenmelerini sağlıyoruz. Sağlık noktasında sıkıntı yaşayan sessiz dostlarımızın bakım tedavi ve ilaç gereksinimlerini belediyemiz bünyesindeki veteriner arkadaşlarımız karşılayarak sağlıklarına kavuşmalarını sağlıyorlar. Sarıçam'da hayata geçirdiğimiz milliyetçi üretken, sosyal belediyecilik anlayışımızın gereği olarak yaptığımız bu tür çalışmalar neticesinde Sarıçam Belediyesi olarak şefkat elimizi sokaktaki canlarımızın üzerinde tutmaya devam edeceğiz. "

