Şanlıurfa Ticaret Borsası
13.01.2021 16:15 | Son Güncelleme: 13.01.2021 16:18
Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı 3,50-6,05 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı 3,50-6,05 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|3,50
|6,05
|Nohut
|Kg
|2,00
|4,00
|Arpa
|Kg
|1,00
|1,50
|Buğday
|Kg
|1,50
|2,10
|Mısır
|Kg
|1,00
|1,65
Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş
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