Şanlıurfa'daki terör operasyonu şüphelileri adli kontrolle serbest

18.02.2020 20:26 | Son Güncelleme: 18.02.2020 20:26

Şanlıurfa'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütüne yardım ve yataklık eden şüphelilere yönelik Bozova ilçesinde tespit edilen bazı adreslere operasyon düzenlendi. Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA