Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonlarında 7 tutuklama
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Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonlarında 7 tutuklama

Şanlıurfa'da uyuşturucuyla mücadele çalışmalarında yakalanan 7 şüpheli tutuklandı.

12.12.2019 10:55 | Son Güncelleme: 12.12.2019 10:57
Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonlarında 7 tutuklama

'da uyuşturucuyla mücadele çalışmalarında yakalanan 7 şüpheli tutuklandı.

İl Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kentte uyuşturucu satışının önlenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, "torbacı" olarak adlandırılan sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Kent merkezindeki operasyonda, 6 zanlı gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye gönderilen zanlılar, tutuklandı.

Şanlıurfa- Diyarbakır kara yolunda durdurulan bir araçta özel eğitimli dedektör köpekle yapılan aramada ise yedek lastiğin üzerine gizlenmiş 6 paket helinde 3 kilo 320 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan bir şüpheli, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonlarında 7 tutuklama
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