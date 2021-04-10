Şanlıurfa'da Polis Haftası ve kurtuluş etkinlikleri başladı
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Şanlıurfa'da Polis Haftası ve kurtuluş etkinlikleri başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Şanlıurfa'da Polis Haftası ve kurtuluş etkinlikleri başladı

10 Nisan Türk Polis Teşkilatının 176'ncı kuruluş yıl dönümü ve 11 Nisan Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen program kapsamında, Şanlıurfa Şehitliğinde çelenk sunma töreni düzenlendi.

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10 Nisan Türk Polis Teşkilatının 176'ncı kuruluş yıl dönümü ve 11 Nisan Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen program kapsamında, Şanlıurfa Şehitliğinde çelenk sunma töreni düzenlendi.

Yeni Asri Mezarlıktaki Şanlıurfa Şehitliğinde düzenlenen programda, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş tarafından şehitlik anıtına çelenkler sunuldu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden program, şehit kabirlerinin ziyaret edilerek karanfil bırakılması, Kur'an'ı Kerim tilaveti ve yapılan duaların ardından sona erdi.

Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü dolaysıyla Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nce düzenlenen program kapsamında bugün saat 13.00'da eski havaalanında mehteran gösterisi ile Solo Türk ve Salkım Dağ Timi Gösterisi yapılacak. Saat 18.45'te Şanlıurfa Müzesi önünde mehteran ve halk oyunları gösterisi ile devam edecek program, saat 20.30'da Şanlıurfa Kalesine yansıtılacak ve seyir tepesinden izlenecek kurtuluş temalı 3D video mapping ışık ve lazer gösterisi ile sona erecek.

Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü münasebetiyle yarın da çeşitli etkinlikler düzenlenecek. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da Polis Haftası ve kurtuluş etkinlikleri başladı
Şanlıurfa'da Polis Haftası ve kurtuluş etkinlikleri başladı
Şanlıurfa'da Polis Haftası ve kurtuluş etkinlikleri başladı
Şanlıurfa'da Polis Haftası ve kurtuluş etkinlikleri başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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