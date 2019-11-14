Şanlıurfa'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İsmail Cirkin'in kullandığı 63 YF 153 plakalı otomobil, Ceylanpınar-Viranşehir kara yolunun 15'inci kilometresinde şarampole devrildi. Araç, ağaçlara çarparak durabildi.
Kazada, otomobilde bulunan Ramazan Cirkin olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan sürücü İsmail ile Berat Kaan Cirkin (7) 112 Acil Servis ekipleri tarafından Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırıldı.