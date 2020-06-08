Şanlıurfa'da nefes borusuna çekirdek kaçan çocuk yaşamını yitirdi
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Şanlıurfa'da nefes borusuna çekirdek kaçan çocuk yaşamını yitirdi

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde nefes borusuna çekirdek kaçan iki yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da nefes borusuna çekirdek kaçan çocuk yaşamını yitirdi
08.06.2020 13:25 | Son Güncelleme: 08.06.2020 13:25

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde nefes borusuna çekirdek kaçan iki yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Yaslıca Mahallesi'nde yaşayan Muhammed Ensar Çetiner'in soluk borusuna çekirdek kaçtı.

Çocuklarının nefes alamadığını fark eden ailesi, Çetiner'i Bozova Devlet Hastanesine götürdü.

Küçük çocuk, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çetiner'in cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumundaki otopsisinin ardından ailesine teslim edildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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