Şanlıurfa'da kurulacak pamuk lisanslı deposu için İzmir Ticaret Borsası laboratuvar desteği verecek
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Şanlıurfa'da kurulacak pamuk lisanslı deposu için İzmir Ticaret Borsası laboratuvar desteği verecek

Şanlıurfa'da kurulacak pamuk lisanslı deposu için İzmir Ticaret Borsası laboratuvar desteği verecek
Anadolu Ajansı / Meriç Ürer - Haberler | Ekonomi

İzmir Ticaret Borsası'nın laboratuvar ve Ar-Ge iştiraki İZLADAŞ'ın, Şanlıurfa'da kurulacak pamuk lisanslı deposuna "yetkili sınıflandırıcı" hizmeti vereceği belirtildi.

İzmir Ticaret Borsası'nın laboratuvar ve Ar-Ge iştiraki İZLADAŞ'ın, Şanlıurfa'da kurulacak pamuk lisanslı deposuna "yetkili sınıflandırıcı" hizmeti vereceği belirtildi.

Borsa'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, İzmir Ticaret Borsası Laboratuvar Ar-Ge ve Danışmanlık Hizmetleri AŞ (İZLADAŞ) ile Şanlıurfa'da lisanslı pamuk deposu kurma çalışmalarını sürdüren Çalık Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk AŞ yetkilileri arasında protokol imzalandı.

İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, İZLADAŞ'ın üç bölgede lisanslı depolara yetkili sınıflandırıcı hizmeti verdiğini belirterek, "Pamuk, ülkemiz için stratejik öneme sahip bir ürün. Üreticinin emeğinin karşılığını alabileceği, ürünün en sağlıklı koşullarda saklanarak değerinde pazarlanabileceği bu sistemi Çalık Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk AŞ ile hayata geçirecek olmaktan dolayı son derece mutluyuz. Protokolün sektör adına hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Çalık Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Onur Yüksel de Şanlıurfa'ya yaklaşık 100 milyon liralık yatırım yaptıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Pamuk alanında ilk özel sektör yatırımı olan lisanslı depomuzun, hem çiftçilerimize hem mudilere hem de bu ekosistem içerisinde yer alan kişi ve kurumlara katma değer yaratmasını hedefliyoruz. İZLADAŞ ile uzun süreli bir iş birliği sağladık ve bunun tüm sektöre fayda getirmesini temenni ediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meriç Ürer

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Şanlıurfa'da kurulacak pamuk lisanslı deposu için İzmir Ticaret Borsası laboratuvar desteği verecek - Haberler Ekonomi
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