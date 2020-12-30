Şanlıurfa'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
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Şanlıurfa'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

30.12.2020 12:26 | Son Güncelleme: 30.12.2020 13:21

- Şanlıurfa'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı Şanlıurfa'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

- Şanlıurfa'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Gaziantep kara yolunun 18. kilometresinde meydana geldi. Mehmet Günbegi idaresindeki 35 HAT 70 plakalı otomobil, karşı yönden gelen A.B.'nin kullandığı 63 ACH 907 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Günbegi olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan kamyonet sürücüsü A.B. ise 112 Acil Servis ekipleri tarafından Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Şanlıurfa'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Şanlıurfa'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Şanlıurfa'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET BASMACI

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