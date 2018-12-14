Şanlıurfa'da Doktora Darp İddiası

Şanlıurfa'da, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli doktorun, bir hasta tarafından darbedildiği iddia edildi.

Alınan bilgiye göre, Dahiliye Uzmanı Dr. Ebru Kılıç Güneş, mesai sonrasında, aracına binerken yanına gelen bir hastanın saldırısına uğradı.

Darbedilen Güneş, aynı hastanede müşahede altına alındı.

Polis, olayın ardından kaçan şüphelinin bulunması için çalışma başlattı.

Öte yandan Sağlık-Sen Şanlıurfa Şube Başkanı Abdulkadir Yabir, Güneş'e yapılan saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Yabir, "Meslektaşımız Dr. Ebru Kılıç Güneş'e, hasta tarafından yapılan saldırıyı şiddetle kınar, yeterince baskı altında çalışan sağlıkçı meslektaşlarımıza şiddetin son bulmasını dileriz. Sağlık-Sen ailesi olarak yaşanan üzücü hadisenin takipçisi olacağımızın bilinmesini isteriz." ifadesini kullandı.