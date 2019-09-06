Şanlıurfa'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
İbrahim Halil Özgül (18) idaresindeki plakasız motosiklet, ilçeye bağlı Hacılar ve Yaylak mahalleleri arasındaki yolda devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, Özgül'ün yaşamını yitirdiğini belirledi.
Özgül'ün cesedi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu Şanlıurfa Şube Müdürlüğü morguna kaldırıldı.