Şanlıurfa'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü

Şanlıurfa'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

06.09.2019 11:28
Şanlıurfa'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

İbrahim Halil Özgül (18) idaresindeki plakasız motosiklet, ilçeye bağlı Hacılar ve Yaylak mahalleleri arasındaki yolda devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, Özgül'ün yaşamını yitirdiğini belirledi.

Özgül'ün cesedi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu Şanlıurfa Şube Müdürlüğü morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA
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