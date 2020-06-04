Şanlıurfa'da bir sokak ile 8 bina karantinaya alındı
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Şanlıurfa'da bir sokak ile 8 bina karantinaya alındı

Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir sokak ile 8 binada karantina uygulaması başlatıldı.

Şanlıurfa'da bir sokak ile 8 bina karantinaya alındı
04.06.2020 21:33 | Son Güncelleme: 04.06.2020 21:33

Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir sokak ile 8 binada karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Eyyübiye, Suruç, Birecik, Viranşehir ve Siverek ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı.

Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında Viranşehir'in Işıldar Mahallesi Usluca Sokak ile Suruç'ta 2, Birecik'te 1, Siverek'te 1, Eyyübiye'de 1 ve Viranşehir ilçesinde 3 binanın 14 gün karantinaya alınması kararlaştırıldı.

Öte yandan, Siverek ve Karaköprü ilçelerindeki 3 bina ile Viranşehir ilçesi Burç Mahallesi'nde uygulanan karantina sona erdirildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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