Şanlıurfa'da bir sokak ile 8 bina karantinaya alındı Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir sokak ile 8 binada karantina uygulaması başlatıldı.

Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir sokak ile 8 binada karantina uygulaması başlatıldı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, Eyyübiye, Suruç, Birecik, Viranşehir ve Siverek ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı. Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında Viranşehir'in Işıldar Mahallesi Usluca Sokak ile Suruç'ta 2, Birecik'te 1, Siverek'te 1, Eyyübiye'de 1 ve Viranşehir ilçesinde 3 binanın 14 gün karantinaya alınması kararlaştırıldı. Öte yandan, Siverek ve Karaköprü ilçelerindeki 3 bina ile Viranşehir ilçesi Burç Mahallesi'nde uygulanan karantina sona erdirildi. Kaynak: AA