Şanlıurfa'da aracının lastiğini değiştirirken tırın çarptığı sürücü öldü
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Şanlıurfa'da aracının lastiğini değiştirirken tırın çarptığı sürücü öldü

Şanlıurfa'da aracının lastiğini değiştirirken tırın çarptığı sürücü öldü
Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'da patlayan lastiği değiştirmek isteyen otomobil sürücüsü, tırın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Şanlıurfa'da patlayan lastiği değiştirmek isteyen otomobil sürücüsü, tırın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Yüksel Aytekin'in (39) kullandığı 01 YS 423 plakalı otomobilin Şanlıurfa-Gaziantep otoyolunun 75. kilometresinde lastiği patladı. Aracını park ederek lastiği değiştirmek isteyen Aytekin'e aynı yönden gelen S.R. yönetimindeki 72 EP 705 plakalı tır çarptı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Aytekin'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü

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