ŞANLIURFA Bayram ziyaretinden dönenlerin taşındığı minibüs ile kamyonet çarpıştı: 15 yaralı Bayram ziyaretinden dönenlerin taşındığı minibüs ile kamyonet çarpıştı: 15 yaralıŞANLIURFA'da, bayram ziyaretinden dönenlerin taşındığı yolcu minibüsü ile karşı yönden gelen kamyonetin çarpışması sonucu 2'si ağır 15 kişi yaralandı.

Bayram ziyaretinden dönenlerin taşındığı minibüs ile kamyonet çarpıştı: 15 yaralı ŞANLIURFA'da, bayram ziyaretinden dönenlerin taşındığı yolcu minibüsü ile karşı yönden gelen kamyonetin çarpışması sonucu 2'si ağır 15 kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Bozova- Halfeti karayolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. Bayram ziyaretinden dönenlerin taşındığı Mustafa Kaya yöntemindeki 63 BB 764 plakalı yolcu minibüsü ile karşı yönden gelen Bekir Dağ'ın kullandığı 17 TH 505 plakalı kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenler durumu jandarma, sağlık ve itfaiye ekiplerle haber verdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Kazada yaralanan 15 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Halfeti ve kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı. Acil Servis'te tedaviye alınan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı. Kaynak: DHA