Sanko Üniversitesi'nden İslahiye ve Nurdağı'nda Kariyer Günü

SANKO Üniversitesi akademisyenleri"Hedeflerinize Ulaşmak Elinizde" konulu kariyer günü kapsamında yarın (20 Mart, Çarşamba) İslahiye ve Nurdağı'nda eğitimciler ve öğrencilerle buluşuyor.

SANKO Üniversitesi Rektör yardımcısı Prof. Dr. M. Metin Bayram'ın da katılacağı kariyer gününde Tıp FakültesiTıbbi Biyoloji Anabilim Dalı'ndan Dr. Öğr. Üyesi Elif Pala, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü'nden Öğr. Gör. Emine Baş, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü'nden Öğr. Gör. Halil İbrahim Ergenile Beslenme ve Diyetetik Bölümü'ndenArş. Gör. Saadet Özen bölüm tanıtımlarının yanı sıra, meslekleri ile ilgili de bilgiler paylaşacak.

Kariyer günü 20Mart 2019 tarihinde (yarın)saat 10.00'da İslahiye Belediyesi Konferans Salonu'nda, aynı gün saat14.00'te ise Nurdağı Belediyesi Kullar Kültür Merkezi'nde düzenlenecek.

SANKO Üniversitesi

2013 yılında kurulan SANKO Üniversitesi'nde Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin Hemşirelik, Beslenme ve Diyetetik ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümlerinde lisans düzeyinde, Moleküler Tıp, Hemşirelik, Biyolojik ve Biyomedikal Bilimler ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanlarında yüksek lisans ve Biyoistatistik alanında Doktora eğitimleri veriliyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA