23.10.2019 12:40

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Türkiye, 9 Ekim'de başlattığı Barış Pınarı Harekatı sayesinde yaklaşık iki hafta içinde hem Amerika Birleşik Devletleri'ni hem de Rusya'yı kendi istediği noktaya getirmiş oldu."

Kaynak: AA