Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Türkiye, 9 Ekim'de başlattığı Barış Pınarı Harekatı...
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Türkiye, 9 Ekim'de başlattığı Barış Pınarı Harekatı sayesinde yaklaşık iki hafta içinde hem Amerika Birleşik Devletleri'ni hem de Rusya'yı kendi istediği noktaya getirmiş oldu.
23.10.2019 12:40
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Türkiye, 9 Ekim'de başlattığı Barış Pınarı Harekatı sayesinde yaklaşık iki hafta içinde hem Amerika Birleşik Devletleri'ni hem de Rusya'yı kendi istediği noktaya getirmiş oldu."
Kaynak: AA