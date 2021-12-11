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Samuel Eto'o, Kamerun Futbol Federasyonu başkanlığına seçildi

Samuel Eto'o, Kamerun Futbol Federasyonu başkanlığına seçildi
AA / Mutlu Demirtaştan - Haberler | Spor

Bir dönem Türkiye'de de forma giyen eski futbolcu Samuel Eto'o, Kamerun Futbol Federasyonu başkanlığına seçildi.

Bir dönem Türkiye'de de forma giyen eski futbolcu Samuel Eto'o, Kamerun Futbol Federasyonu başkanlığına seçildi.

Kamerun basınında yer alan haberler e göre seçime mevcut başkan Seidou Mbombo Njoya ile Afrika'nın önemli futbol yıldızlarından Eto'o katıldı. Oylamada rakibini geride bırakan Eto'o, 4 yıllığına Kamerun Futbol Federasyonu başkanı oldu.

Futbolculuk kariyerinde Mallorca, Barcelona, Inter, Chelsea, Everton, Sampdoria gibi takımlarda oynayan ve birçok şampiyonluk yaşayan eski Kamerunlu golcü Eto'o, Türkiye'de Antalyaspor ile Konyaspor formaları giymişti.

Kamerun Milli Takımı'nda 118 maçta attığı 56 golle en skorer isim konumunda bulunan 40 yaşındaki Eto'o, iki kez Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğu ve bir olimpiyat altın madalyası elde etmişti.

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AA / Mutlu Demirtaştan - Spor Haberleri

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