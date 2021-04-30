Samsunspor'da 2 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
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Samsunspor'da 2 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Samsunspor'da 2 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Uzun bir süredir korona virüse yakalanan oyuncusu bulunmayan Samsunspor'da 2 oyuncunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Uzun bir süredir korona virüse yakalanan oyuncusu bulunmayan Samsunspor'da 2 oyuncunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Kovid-19'un Türkiye'de görülmeye başladığı ilk zamanlarda virüsten en fazla etkilenen takımların başında gelen ve takım kadrosunun tamamına yakınının Kovid-19'a yakalandığı Samsunspor'da 2 futbolcunun testinin pozitif çıktığı açıklandı. Perşembe günü yapılan testin ardından bugün yapılan bilgilendirmede testi pozitif çıkan 2 futbolcunun izolasyon ve tedavi sürecine başlandığı belirtildi.

Kulüp tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Oyuncularımız, teknik heyetimiz, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için dün yapılan Kovid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve iki oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncularımızın izolasyon ve tedavi süreçleri devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Samsunspor'da kısa süre önce futbolcu ve teknik ekibe antikor testi yapılmış, bazı futbolcuların antikor seviyelerinin yüksek olduğu, bazılarında ise antikor bulunmadığı belirtilmişti. Ayrıca daha önce Kovid-19 geçiren Ertuğrul Sağlam haricinde teknik heyette bulunan antrenörler aşı olmuştu. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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