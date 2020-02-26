Samsung'un 3 yeni cep telefonu satışa çıktı

26.02.2020 14:32 | Son Güncelleme: 26.02.2020 14:32

Samsung'un Galaxy S ve Galaxy Note serisinin yeni üyeleri Galaxy S10 Lite ve Galaxy Note10 Lite ile Galaxy A serisinin yeni üyesi Galaxy A71, Türkiye'de raflardaki yerini aldı.

Samsung'dan yapılan açıklamaya göre, şirketin online mağazası (https://shop.samsung.com/tr) ve yetkili mağazalarında resmen satışa çıkan ve Galaxy serisinin en sevilen özelliklerini bünyesinde barındıran Galaxy S10 Lite ve Note10 Lite ile en inovatif Samsung teknolojilerine artık çok daha fazla kişi erişebilecek.

Kullanıcılara mükemmel bir mobil deneyim sunmak için geliştirilen Galaxy A71 ise uzun saatler yeten bir pil, geliştirilmiş bir kamera ve kesintisiz bir görsel deneyim sunan Sonsuz-O Ekran ile birlikte geliyor.

Galaxy S10 Lite ile profesyonel düzeyde kamera

Galaxy S10 Lite, Samsung'un sektör lideri kamera teknolojilerini çok daha fazla kişinin erişebileceği cihazlara taşıyarak pek çok kamera özelliğini ve yeteneğini bir arada sunuyor. Geniş açılı ana kamera, ultra geniş açılı kamera ve makro kamera ile birlikte yeni süper dengeli OIS özeliğine sahip Galaxy S10 Lite ile kullanıcının kamera deneyimi bir üst seviyeye taşınacak.

Galaxy Note10 Lite'de Güçlü S Pen ile daha fazla verimlilik

Güçlü S Pen ile birlikte sunulan Galaxy Note10 Lite ile kullanıcılar cihazlarını daha verimli kullanabilecek, bluetooth desteği sayesinde S Pen ile tek tıkla sunumları kolayca yapabilecek, video içeriklerini yönetebilecek ya da fotoğraf çekebilecek. Ayrıca uzaktan kontrol özelliği ile S Pen özelliklerine hızla ve kolayca erişilebilecek. Bunun yanı sıra Samsung Notes uygulamasıyla hızlı ve kolay not almak mümkün oluyor. Üstelik artık kullanıcılar, el yazısıyla aldıkları notları metinlere dönüştürerek kolayca düzenleyip paylaşabilecek.

Galaxy A71 ile gelişmiş kamera deneyimi

Akıllı özelliklerle güçlendirilmiş bir ana kamera, ultra geniş açılı kamera, makro ve derinlik kameraları ile Galaxy A71, her anın yakalanmasına olanak tanıyor. Galaxy A71'in 64MP ana kamerası, gece de kaliteli fotoğraf çekimine imkan sağlıyor. Makro kamera nesneleri keskin bir netliğe getirirken derinlik kamerası, canlı odak efektleriyle nesnelerin ön plana çıkmasını sağlıyor. Galaxy A71'de süper dengeli video, hareketli bir nesnenin videosunu çekerken veya elde cihazla hareket ediyorken bile kamera titremesini büyük ölçüde ortadan kaldırıyor.

Galaxy A71 uçtan uca Süper AMOLED Sonsuz-0 ekrana sahip. Geniş ve etkileyici bir deneyim sunan 6,7 inç boyutundaki ekranıyla etrafınızdaki dünyayı unutup en sevdiğiniz dizi ve oyunlarınızı Samsung'un en büyük mobil ekranlarından birinde deneyimleme imkanı sunuyor.

Kaynak: AA