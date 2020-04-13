SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
Haberler ›› Ekonomi ›› Samsung'dan evlerinizde kalırken formda ve zinde tutacak tavsiyeler - Ekonomi
Kilo Vermek, Samsung, Ekonomi

Samsung'dan evlerinizde kalırken formda ve zinde tutacak tavsiyeler

Samsung, "Evde Beraberiz" kampanyası kapsamında gerek biyolojik gerekse psikolojik olarak zinde kalmanız için kısa sürede yapabileceğiniz öneriler hazırladı.

13.04.2020 11:36 | Son Güncelleme: 13.04.2020 11:36
Samsung'dan evlerinizde kalırken formda ve zinde tutacak tavsiyeler

Samsung, "Evde Beraberiz" kampanyası kapsamında gerek biyolojik gerekse psikolojik olarak zinde kalmanız için kısa sürede yapabileceğiniz öneriler hazırladı.

Samsung'dan yapılan açıklamaya göre, sürekli evde vakit geçirmek strese neden olabilir. Stresinizle baş etmeniz için aynı rutine bağlı kalmamanız da gerekiyor. Samsung Health uygulaması, size, esnetme, kilo verme, dayanıklılık eğitimi ve daha fazlasını içeren yeni fitness programlarını öğretecek uzman eğitmenlerin videolarını hazırlıyor. Sağlıklı bir yaşam tarzı için ihtiyacınız olan tüm araçların yanı sıra diyet izleyiciler ve fitness kılavuzları içeren ek kaynaklar sunmak için hazırlanan çok sayıda üçüncü parti uygulaması da bulunuyor.

Egzersizler zihin için çok faydalıdır ve her zaman uzun sürelerde yapılmak zorunda değildir. Mikro egzersizler, tüm vücudunuzu çalıştıran ve nabzınızı yükselten 10 dakikalık kısa ve yoğun egzersizlerdir. 30'ar saniyelik ip atlama veya çömelme egzersizleriyle birlikte biraz da kardiyo çalışarak endorfin sağlayabilirsiniz. Ayrıca Galaxy Watch Active2 ile egzersizlerinizi takip edebilirsiniz.

Hepimiz müzik konusunda alışkanlıklarımıza çok bağlı olabiliriz ama yeni şeyler deneyimlemek fayda sağlayabilir. Çoğu müzik uygulaması, yakın zamanda dinlediklerinize bağlı olarak sanatçılar tavsiye eder, dolayısıyla yeni bir şeyler bulmak kolaydır. Sesi gerçekten deneyimlemek için Galaxy Buds+ kulaklığınızı takın, gözünüzü kapatın ve o anı yaşayın.

İşle egzersiz arasında, yaratıcılığın önemini unutmak kolaydır. Her gün 10 dakikanızı yazmaya, bir şeyler çizmeye ve hatta boyamaya ayırmaya çalışın. Tüm bu faaliyetler, stresi azaltmak ve zihninizi farklı bir şekilde kullanmak için harikadır. PENUP Uygulaması Galaxy Note serisi cihazlarınızda bulunan ve gittikçe büyüyen bir sanat topluluğu olarak bu konuda yardımınıza yetişecek.

Samsung Electronics Co. Ltd. dünyaya dönüştürücü fikirler ve teknolojiler sayesinde ilham veriyor ve geleceği şekillendiriyor. Samsung Electronics, televizyon, akıllı telefon, giyilebilir cihazlar, tabletler, kameralar, dijital gereçler, ağ sistemleri, hafıza, yarı iletken ve LED çözümleri dünyasını yeniden tanımlıyor. Samsung hakkında güncel haberler için http://news.samsung.com adresinden "Samsung Newsroom" sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Ekonomi Manşet

Haberler

Vakko, Sağlık Bakanlığı'na 3 milyon adet maske bağışlayacak Ekonomi
Vakko, Sağlık Bakanlığı'na 3 milyon adet maske bağışlayacak
BDDK, bankaların swap limitlerini kıstı Ekonomi
BDDK, bankaların swap limitlerini kıstı
Havacılık şirketi bir ilke imza atıyor: Koltuklarda yolcu yerine yük taşıyacak Ekonomi
Havacılık şirketi bir ilke imza atıyor: Koltuklarda yolcu yerine yük taşıyacak
Dolar haftanın ilk gününe hareketli başladı! İşte son durum Ekonomi
Dolar haftanın ilk gününe hareketli başladı! İşte son durum
BDDK'dan bankalara kredi çağrısı: Alınan kararlara uyalım Ekonomi
BDDK'dan bankalara kredi çağrısı: Alınan kararlara uyalım
Üretici limon için alınan karardan dertli: Ürünler çürüyecek Ekonomi
Üretici limon için alınan karardan dertli: Ürünler çürüyecek
Koronavirüs nedeniyle tatil fiyatları yüzde 50 düştü
Koronavirüs nedeniyle tatil fiyatları yüzde 50 düştü
Avrupa Birliği'nden Türkiye'nin Otomobili'ne tasarım tescili
Avrupa Birliği'nden Türkiye'nin Otomobili'ne tasarım tescili
Son dakika: Cari açık Şubat'ta 1,2 milyar dolar oldu
Son dakika: Cari açık Şubat'ta 1,2 milyar dolar oldu
Altın tarihin en yüksek seviyesini gördü! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Altın tarihin en yüksek seviyesini gördü! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Şubat ayında sanayi üretimi yıllık yüzde 7,5 arttı
Şubat ayında sanayi üretimi yıllık yüzde 7,5 arttı
Son dakika: Ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlara 3 ay boyunca aylık 1170 lira maaş desteği sağlanacak
Son dakika: Ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlara 3 ay boyunca aylık 1170 lira maaş desteği sağlanacak
Türkiye'de WhatsApp yazışmalarının denetleneceği iddiasına internet hukuku uzmanı yanıt verdi
Türkiye'de WhatsApp yazışmalarının denetleneceği iddiasına internet hukuku uzmanı yanıt verdi
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 'Türkiye, IMF ile anlaştı' iddialarına canlı yayında yanıt verdi
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Türkiye, IMF ile anlaştı" iddialarına canlı yayında yanıt...
Fırıncılar, bir günde sattığı ekmeği sokağa çıkma yasağı sonrası iki saatte sattı
Fırıncılar, bir günde sattığı ekmeği sokağa çıkma yasağı sonrası iki saatte sattı
Fırıncılardan yasak sonrası paniğe kapılan vatandaşlara mesaj: Ekmekte sıkıntı da yok zam da
Fırıncılardan yasak sonrası paniğe kapılan vatandaşlara mesaj: Ekmekte sıkıntı da yok zam da
Sokağa çıkma yasağı sonrası Getir ve Banabi sipariş alımını durdurdu
Sokağa çıkma yasağı sonrası Getir ve Banabi sipariş alımını durdurdu
Sokağa çıkma yasağında kapsam dışı tutulan çiftçiler sabahın erken saatlerinde görevlerine başladı
Sokağa çıkma yasağında kapsam dışı tutulan çiftçiler sabahın erken saatlerinde görevlerine başladı
Erdoğan'ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödemelerin taban ve tavan ücretleri belli oldu
Erdoğan'ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödemelerin taban ve tavan ücretleri belli oldu
Türkiye 2020'nin ilk çeyreğinde 2,9 milyar dolarlık binek otomobil ihracatı yaptı
Türkiye 2020'nin ilk çeyreğinde 2,9 milyar dolarlık binek otomobil ihracatı yaptı
Milli Piyango İdaresi, sokağa çıkması yasaklananların ikramiyelerini evlerine teslim edecek
Milli Piyango İdaresi, sokağa çıkması yasaklananların ikramiyelerini evlerine teslim edecek
Adres değişikliği bildirimi artık e-Devlet üzerinden yapılabilecek
Adres değişikliği bildirimi artık e-Devlet üzerinden yapılabilecek
Son dakika: Kadınlara yapılan sosyal yardımlarda ödeme miktarı artırıldı
Son dakika: Kadınlara yapılan sosyal yardımlarda ödeme miktarı artırıldı
Bu hafta borsa ve altın kazandırdı, dolar kaybettirdi
Bu hafta borsa ve altın kazandırdı, dolar kaybettirdi
Yeni geliştirilen silajlık mısır çeşidi ekonomiye 100 milyon lira katkı sağlayacak
Yeni geliştirilen silajlık mısır çeşidi ekonomiye 100 milyon lira katkı sağlayacak
ABD'nin bütçe açığı Mart ayında 119 milyar dolar oldu
ABD'nin bütçe açığı Mart ayında 119 milyar dolar oldu
Erdoğan'ın talimatıyla üretilen bor katkılı el dezenfektanı BOREL haftaya raflarda yerini alacak
Erdoğan'ın talimatıyla üretilen bor katkılı el dezenfektanı BOREL haftaya raflarda yerini alacak
Hayırsever iş adamı ihtiyaç sahipleri için 5 ton bulgur bağışladı
Hayırsever iş adamı ihtiyaç sahipleri için 5 ton bulgur bağışladı
Finans kurumlarının Milli Dayanışma Kampanyası'na desteği 400 milyon lirayı aştı
Finans kurumlarının Milli Dayanışma Kampanyası'na desteği 400 milyon lirayı aştı
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin ihracatında lider yine Gaziantep oldu
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin ihracatında lider yine Gaziantep oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Levent Gök Ömer Çelik Cahit Özkan Devlet Bahçeli Meral Danış Beştaş
Magazin Ebru Polat Aleyna Tilki Süleyman Soylu Kim Kardashian
Spor Ali Koç Rüştü Reçber Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu
Daha Fazla İstifa Kayseri İngiltere Süleyman Soylu
Şu an buradasınız: Samsung'dan evlerinizde kalırken formda ve zinde tutacak tavsiyeler - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2020 12:53:31. #1.14#
title