Samsung Bu Logo ile Katlanabilir Telefonun İpuçlarını Veriyor

Samsung, çok belirgin bir logo değişikliği ile katlanabilir akıllı telefona ipuçları veriyor



Samsung'un katlanabilir akıllı telefonunu hatırlıyor musunuz? Evet, yıllardır duyduğumuz şey, ve yine de hiçbir zaman gerçekleşmeyecek gibi görünüyor du? ki, öyle olmadı…

Öncelikle dünyanın ilk katlanabilir akıllı telefonunun Samsung tarafından üretileceğini bekleyenler, büyük bir yanılgı yaşadı. Tüketici elektroniği şirketi Royole, FlexPai isimli katlanabilir bir tablet-telefon duyurdu.

Royole bir anlamda Samsung'tan rol çaldı ancak Samsung'ta artık bir şeyler yapmaya hazırlanıyor gibi görünüyor. Samsung Mobile'ın Facebook sayfasındaki bu belirgin logo, katlanabilir akıllı telefonun ciddi ipuçlarını veriyor.

Samsung Katlanabilir Telefon Logosu



Tabi tam olarak ne anlama geldiğini söylemek zor. Ancak 7 Kasım'daki Samsung Geliştiriciler Konferansında duyurulabilir de. Logo değişiminin zamanlaması, bu durumun gerçekten de geçerli olacağını göstermektedir.

The crossroads between the present and the future – Samsung Developer Conference is where you'll meet the knowledge needed to stay on tech's cutting edge. #SDC18

Learn more: https://t.co/t66edOWIUi pic.twitter.com/bDZHuZVWee

— Samsung Mobile (@SamsungMobile) 18 Ekim 2018

Yakın tarihli bir rapor, şirketin katlanabilir bir akıllı telefon üzerinde çalıştığını, ancak henüz önemli tasarım kararları almadığını iddia etti. Bu Doğruysa, Samsung'un bu ay gerçek bir sonlandırılmış cihaz gösteremeyebileceği ve 2019'un ortasına kadar piyasaya çıkmasının pek mümkün olmadığı anlamına gelir.

Samsung, planları ne olursa olsun acele etmek isteyebilir. Kısa bir süre önce Royole adında bir ilke "dünyanın ilk" katlanabilir akıllı telefonunu duyurdu bile. Söylentiler de Huawei de dahil olmak üzere bazı rakiplerin katlanabilir bir akıllı telefon üzerinde çalıştığını gösteriyor.

Mashable