Samsung 108 MP Kamera Sensörüne Yakından Bakın
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Samsung, Teknoloji, Haber

Samsung 108 MP Kamera Sensörüne Yakından Bakın

Akıllı telefonlar alanında büyük atılımlar yapan Samsung 108 MP kamera sensörü ile önemli bir gelişme kaydetmişti.

25.04.2020 00:27 | Son Güncelleme: 25.04.2020 00:27
Samsung 108 MP Kamera Sensörüne Yakından Bakın

Akıllı telefonlar alanında büyük atılımlar yapan Samsung 108 MP kamera sensörü ile önemli bir gelişme kaydetmişti. Şirketin bu devasa kalitedeki kamera sensörlerine gelin daha yakından bakalım.

Kameralar cep telefonları için en önemli parçalardan bir tanesi olarak görülüyor. Neredeyse bütün akıllı telefon üreticileri yüksek çözünürlüğe sahip ürünler piyasaya sürmek istiyor. Samsung ise, hem kendi telefonları hem de diğer markaların telefonlarına kamera sensörleri tedarik ediyor. Şirket; önce 1/1.7 inçlik 64 MP sensörleri, sonra ise ilk 108 MP kamera sensörü kullanmaya başladı.

Samsung kamera özellikleri

Şirket tarafından geliştirilen ISOCELL Bright HM1 kamera sensörü, 1/1.33 inç boyutu ve 108 MP çözünürlüğüyle tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Kuruluş, sensörün DSLR fotoğraf makineleri gibi net ve karmaşık detaylar sunan fotoğraflar geliştirebildiğini söylüyor.

Samsung, optik kayıp ve ışık yansımasını azaltan ISOCELL Plus sayesinde güçlü bir kamera desteği sağlıyor. Samsung tarafından yayınlanan bir videoda tüm bu teknik detaylar ayrıntılı olarak işleniyor. Özellikle de Apple ve Xiaomi gibi şirketlerle yoğun rekabetin olduğu bir dönemde Samsung kamera teknolojisini bırakmak istemiyor.

Kameralarda bazen odaklanma sorunları ortaya çıkabiliyor. Samsung şirketinin hem donanım hem de yazılım açısından uyum sağlamakta zorlandığı da söyleniyor. Şirket her ne kadar donanım açısından güçlü araçlar üretilebilse bile yine de yazılım konusunda biraz aksilik yaşayabiliyor. Lafı daha fazla uzatmadan sizleri Samsung tarafından yayınlanan video ile baş başa bırakıyoruz.

Kaynak: Tamindir

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