Samsun ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
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Samsun ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

14.02.2021 12:15 | Son Güncelleme: 14.02.2021 12:18
Samsun ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Samsun ve çevre illerde sessizlik hakim oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Samsun ve çevre illerde sessizlik hakim oldu.

Samsun'da kentin en işlek noktalarından İstiklal, Gazi ve Mecidiye caddeleri ile Saathane ve Cumhuriyet meydanı ve çevresi sokağa çıkma kısıtlamasının ardından sessizliğe büründü.

Sinop'ta kısıtlama nedeniyle kent merkezindeki cadde ve meydanlar boş kaldı. Sessizliğin hakim olduğu kentte, emniyet ekipleri farklı noktalarda denetimlerini sürdürdü.

Sinop Belediyesi ve hayvan besleme grubu üyeleri, doğaya mama bıraktı.

Kastamonu, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sakin bir gün geçiriyor. Kent merkezinin işlek noktalarından Nasrullah ve Cumhuriyet meydanlarında sessizlik hakim.

Polis ekipleri kentin farklı noktalarında kısıtlamaya ilişkin denetimlerine devam ediyor.

Çorum'da, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim. Boş kalan cadde ve sokaklarda polis ekiplerinin denetimleri sürüyor.

Çankırı'da, Atatürk Bulvarı, Anıt Alanı ve Belediye Meydanı kısıtlamanın başladığı saatten itibaren boşaldı.

Tokat'a da sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla sessizlik hakim oldu. Kentin en işlek yerleri olan Gaziosmanpaşa Bulvarı ve Cumhuriyet Meydanı boş kaldı.

Amasya'da ise Şehzadeler Gezi Yolu ve Yavuz Selim Meydanı sessizleşti. Polis ekipleri, şehrin farklı noktalarında denetimlerine devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Altun

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