Samsun Emniyeti öğrencilere "SİBERAY Projesi"ni anlattı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Samsun Emniyeti öğrencilere "SİBERAY Projesi"ni anlattı

AA / Recep Bilek - Haberler | Güncel
Samsun Emniyeti öğrencilere

Samsun Emniyet Müdürlüğü, öğrencilere siber güvenlik farkındalığı oluşturma hedefiyle hayata geçirilen SİBERAY Projesi'ni tanıttı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü, öğrencilere siber güvenlik farkındalığı oluşturma hedefiyle hayata geçirilen SİBERAY Projesi'ni tanıttı.

Siber Suçlarla Mücadele Şubesi'nce Ladik ilçesindeki lise öğrencilerine yönelik düzenlenen eğitimde Büro Amiri Komiser Oğuz Buğra Kılıç, İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı bünyesinde geliştirilen SİBERAY Projesi'ni anlattı.

Polis memuru Caner Aydilek ise proje kapsamında, güvenli internet kullanımı ve siber zorbalık konularına değindi.

Ladik Akpınar Fen Lisesi Konferans Salonu'ndaki eğitime, 540 öğrenci ve 10 öğretmen katıldı.

Samsun Emniyeti öğrencilere SİBERAY Projesi ni anlattı

Samsun Emniyeti öğrencilere SİBERAY Projesi ni anlattı

Samsun Emniyeti öğrencilere SİBERAY Projesi ni anlattı

AA / Recep Bilek - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title