Samsun Emniyeti öğrencilere "SİBERAY Projesi"ni anlattı
AA / Recep Bilek - Haberler | Güncel
Samsun Emniyet Müdürlüğü, öğrencilere siber güvenlik farkındalığı oluşturma hedefiyle hayata geçirilen SİBERAY Projesi'ni tanıttı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü, öğrencilere siber güvenlik farkındalığı oluşturma hedefiyle hayata geçirilen SİBERAY Projesi'ni tanıttı.
Siber Suçlarla Mücadele Şubesi'nce Ladik ilçesindeki lise öğrencilerine yönelik düzenlenen eğitimde Büro Amiri Komiser Oğuz Buğra Kılıç, İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı bünyesinde geliştirilen SİBERAY Projesi'ni anlattı.
Polis memuru Caner Aydilek ise proje kapsamında, güvenli internet kullanımı ve siber zorbalık konularına değindi.
Ladik Akpınar Fen Lisesi Konferans Salonu'ndaki eğitime, 540 öğrenci ve 10 öğretmen katıldı.