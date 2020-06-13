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Kavak Kaymakamı İbrahim Engin Şenay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadelenin her vatandaşı ilgilendiren milli bir mücadele olduğunu söyledi.

Samsun'dan kısa kısa
13.06.2020 14:31 | Son Güncelleme: 13.06.2020 15:26

Kavak Kaymakamı İbrahim Engin Şenay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadelenin her vatandaşı ilgilendiren milli bir mücadele olduğunu söyledi.

Şenay, yapılan mücadele sonucu etkisini kaybetmeye başlayan virüsün tekrar geri gelmeyeceğinin düşünülmesinin yanlış olduğunu vurguladı.

Koronavirüs ile mücadelede tedbirlerin ihmal edilmemesi gerektiğini dile getiren Şenay, "İlçemizdeki tüm kurumlarımız salgına karşı mücadele ediyor. Devletimiz tarafından belirlenen maske takma, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına vatandaşlarımızın da titizlikle uyması gerekir. Mücadelemize devam etmezsek virüs tekrar ve daha hızlı olacak şekilde yayılabilir. Toplum olarak birlik içinde kurallara uyarsak ancak o zaman etkisiz hale getirebiliriz." dedi.

Şenay, Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerinin görevini sürdürdüğünü kaydetti.

Demir'den domates üreticilerine güve uyarısı

Ladik Ziraat Odası Başkanı İmdat Demir, domates üreticilerine güveye karşı uyarıda bulundu.

Demir, AA muhabirine, domates güvesinin, mücadele yapılmadığında yüzde 100'lere varan ürün verim kaybına neden olduğunu söyledi.

Domates güvesinin yüksek üreme gücüne sahip olduğuna dikkati çeken Demir, "Domates güvesine karşı kültürel, biyoteknik ve biyolojik yöntemlerle mücadele edilir ama kültürel önlemlere önem verilmesi daha uygundur. Üretim alanı ve çevresinde yabancı otlarla mücadele 100 bitkiden 3'ünde yumurta ve tırtıl görülmesi halinde ilaçlama yapılmalıdır." dedi.

Zararlının larva ve pupası tarlada kalan bitki artıklarında yaşamını sürdürebileceğinden bulaşık alanlarda hasat sonrası bitki artıklarının imha edilmesi gerektiğini vurgulayan Demir, üreticilerin tarım müdürlükleri veya ziraat mühendislerinden bilgi alabileceklerini kaydetti.

Kaynak: AA

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