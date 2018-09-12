Samsun'dan Kısa Kısa

Çarşamba Kaymakamı Mustafa Güney, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Çarşamba Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen bilgilendirme toplantısında Kaymakam Güney, mahallelerde kolluk kuvvetlerinin yaptığı çalışmalara değindi.

Güney, muhtarların mahallelerinde kolluk kuvvetleriyle iletişim halinde olması gerektiğini ifade ederek, "Mahallelerimizde güvenlik güçlerimiz vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliği için sürekli çalışıyorlar. Hedeflenen daha yaşanabilir bir toplum. Yapılan çalışmalarla ilgili muhtarlarımızı bilgilendiriyoruz ve sürekli kendileriyle istişare halindeyiz. Bu yönde muhtarların katkılarını da önemsiyoruz." diye konuştu.

Çarşamba İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mustafa Kemal Çelik ve Çarşamba İlçe Emniyet Müdürü Turgay Begen de muhtarların önerileriyle ilgili notlar aldı.

Toplantıya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özdemir, Çarşamba ilçe Tarım ve Orman Müdürü Osman Akman, kamu kurum müdürleri katıldı.

MHP Vezirköprü İlçe Başkanlığı'na Dursun Gülünay atandı

MHP Vezirköprü İlçe Başkanı Ahmet Özata'nın görevden alınmasının ardından göreve Dursun Gülünay atandı.

Parti binasında gerçekleştirilen toplantıda MHP Samsun İl Başkan Yardımcısı Ersu Malkoç, MHP Vezirköprü İlçe Başkanlığına atanan Dursun Gülünay'a mazbatasını verdi.

MHP Vezirköprü İlçe Başkanlığını vekaleten sürdüren Sebahattin Yağız'a teşekkür eden Malkoç, "MHP teşkilatı 50 yıllık siyasi bir organizasyondur. 50 yıl içerisinde çeşitli çalkantılarla sökülmek istenmiştir. Ancak sizin gibi davasına inanan kişiler olduğu sürece ufak çalkantıların partimize zarar veremeyeceği görülmüştür." diye konuştu.

Konuşmaların sonrasında MHP Genel Merkezi tarafından Vezirköprü İlçe Başkanlığına atanan Dursun Gülünay'a mazbatası verildi.