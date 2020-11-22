Samsun'da uyuşturucudan gözaltına alınan 2 kişi serbest bırakıldı
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Samsun'da uyuşturucudan gözaltına alınan 2 kişi serbest bırakıldı

22.11.2020 21:39 | Son Güncelleme: 22.11.2020 21:43
Samsun'da uyuşturucudan gözaltına alınan 2 kişi serbest bırakıldı

Samsun'da narkotik polisi tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da narkotik polisi tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Atakum ilçesi İncesu Yalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, müşterek hareket ederek uyuşturucu madde satışı yaptığı istihbar edilen M.Z. ve Ü.Z. isimli şahıslar ile teması görülen 2 kullanıcı şahıstan 1,12 gram esrar maddesi ele geçirildi. Şüpheli M.Z. ve Ü.Z. isimli şahıslara ait adreslerde yapılan aramalarda 3 paket halinde 28,39 gram esrar maddesi ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. M.Z. ve Ü.Z. "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen M.Z. ve Ü.Z. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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