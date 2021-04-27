Okul binası depreme dayanıksız olduğu için yıkıldı

Samsun'un Havza ilçesinde depreme dayanıklılık testleri sonucunda yıkım kararı alınan Havza İmam Hatip Ortaokulu binasının yıkımı gerçekleştirildi.

Samsun'un Havza ilçesinde depreme dayanıklılık testleri sonucunda yıkım kararı alınan Havza İmam Hatip Ortaokulu binasının yıkımı gerçekleştirildi.

Zemin etüt ve karot numune testleri sonucunda depreme dayanıksız olduğu belirlenen Havza İmam Hatip Ortaokulu binasının yerine yeni okul binası yapılacak.

Yaklaşık bir yıl önce depreme dayanıksız olduğu anlaşılan ve ana binası yıkılan Havza Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin atölye binasının da yıkımı gerçekleştirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Havza İmam Hatip Ortaokulu ile Havza Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi binalarının yeniden inşa edileceği belirtildi.

Havza İmam Hatip Ortaokulu binası 1965 yılında inşa edilmişti. İstiklal İlkokulu olarak eğitim vermeye başlayan bina 2014-2015 eğitim öğretim yılından bu yana Havza İmam Hatip Ortaokulu olarak hizmet veriyordu.

Havza Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi binası ise 1982 yılında yapılmış, elektrik ve tesviye bölümleri ile eğitim öğretime başlanmıştı. Okul 2018 yılında boşlatılmış ve okul ana binası 2020 yılında yıkılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu