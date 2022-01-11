Samsun'da "modifiye araç" denetiminde 14 sürücüye para cezası verildi - Haberler
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Samsun'da "modifiye araç" denetiminde 14 sürücüye para cezası verildi

Samsun'da
AA / Recep Bilek - Haberler | Güncel

Samsun'da "modifiye araç" denetiminde 14 sürücüye 12 bin 482 lira ceza uygulandı.

SAMSUN (AA) - Samsun'da "modifiye araç" denetiminde 14 sürücüye 12 bin 482 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi trafik ve şahin ekipleri, farklı bölgelerde standart dışı ışık donanımı bulunan sürücülere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Canik ilçesi İlkadım Bulvarı'nda uygulama yapan ekiplerce 34 araç kontrol edildi. Uygulamalarda, mevzuata aykırı olarak araçlarında değişiklik yaptığı tespit edilen 14 araç sürücüsüne 12 bin 482 lira ceza kesildi.

Bazı sürücüler ise trafik cezası yazılmaması için araçlarının ön ve yan camlarındaki filmleri söktü.

Denetimde abartı egzoz bulunan motosiklet ve araçlar ise çekiciyle otoparka götürüldü.

Samsun'da modifiye araç denetiminde 14 sürücüye para cezası verildi

Samsun'da modifiye araç denetiminde 14 sürücüye para cezası verildi

Samsun'da modifiye araç denetiminde 14 sürücüye para cezası verildi

Samsun'da modifiye araç denetiminde 14 sürücüye para cezası verildi

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AA / Recep Bilek - Son Dakika Haberleri

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